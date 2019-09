​Décès du fils de l'ancien président Morsi

06/09/2019

Le plus jeune fils du défunt président islamiste égyptien Mohamed Morsi est décédé mercredi soir d'une crise cardiaque au Caire, a annoncé l'avocat de la famille. Abdallah Morsi, 25 ans, a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il était au volant de son véhicule au Caire, a dit à l'AFP Me Abdel Moneim Abdel Maqsoud. "Un ami qui était avec lui a pu stopper la voiture et l'emmener à l'hôpital", a ajouté l'avocat, disant s'attendre à ce que l'enterrement ait lieu jeudi. Issu des Frères musulmans, Mohamed Morsi est mort le 17 juin dernier en plein procès. Agé de 67 ans, l'ancien président avait perdu connaissance lors d'une audition devant un tribunal du Caire, après six années passées en prison depuis sa destitution par son successeur Abdel Fattah al-Sissi, alors chef de l'armée. Destitué en 2013 par l'armée après une courte mandature d'un an, il avait été condamné à un total de 45 ans de prison pour "incitation à la violence" contre des manifestants fin 2012 et "espionnage" au profit du Qatar. Fin 2013, les Frères musulmans ont été déclarés "organisation terroriste" par la justice égyptienne. Depuis 2013, M. Sissi a mené une répression sans merci contre l'opposition, particulièrement les Frères musulmans.