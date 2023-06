​DGI: le 30 juin, dernier délai de paiement de la taxe professionnelle

11/06/2023

La Direction générale des impôts (DGI) invite les contribuables à procéder au paiement de la taxe professionnelle (TP) au plus tard le 30 juin courant.



Suite à la publication de l'arrêté du ministre de l’Économie et des Finances n° 83.23 du 10 janvier 2023 relatif au recouvrement de la TP, les rôles de cette taxe émis à partir du 1er mars 2023, doivent être payés par voie électronique ou auprès des Recettes de l’administration fiscale, indique la DGI dans un communiqué.



Le paiement électronique de la TP peut être effectué directement à travers le lien dédié sur la page d’accueil du portail de la DGI : www.tax.gov.ma/Paiement de la taxe professionnelle, auprès des banques et des établissements de paiements agréés ou à travers l’application mobile "DARIBATI", fait savoir la même source.