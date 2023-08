​Coupe du monde cécifoot

20/08/2023

La sélection marocaine masculine de cécifoot a entamé, mercredi, la Coupe du monde, qui se déroule du 15 au 25 août à Birmingham en Angleterre, par une large victoire (3-0) face au Mexique. Les trois buts de l'équipe marocaine ont été l’œuvre du capitaine Abderrazak Hattab.



La sélection marocaine masculine a été logée dans le groupe D aux côtés de l’Iran, du Brésil et du Mexique. Elle affrontera vendredi le Brésil pour son 2ème match de la compétition. En plus de ses 5 titres de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), dont le dernier a été décroché le 23 septembre 2022 au Maroc, la sélection nationale masculine de cécifoot est également médaillée de bronze lors des Jeux paralympiques de Tokyo.



Elle avait poinçonné son ticket pour la Coupe du monde, après sa qualification pour la finale de la CAN 2022. La sélection marocaine féminine de cécifoot prend également part à la Coupe du monde (Birmingham-2023) où elle évolue dans le groupe A aux côtés de l’Angleterre, du Japon et de la Suède. L’équipe nationale féminine a fait match nul lors de ses deux premiers matchs face à la Suède (1-1) et l’Angleterre (0-0).