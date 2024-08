​Coup d'envoi de la Mostra de Venise avec le retour de Beetlejuice

30/08/2024



"Ne prononcez jamais son nom trois fois..." La 81e Mostra de Venise, où est attendu le gratin de Hollywood jusqu'au 7 septembre, s'est ouverte en fanfare mercredi soir avec le retour du Beetlejuice de Tim Burton.

Le festival a frappé fort avec la présentation hors compétition de "Beetlejuice Beetlejuice" (sortie le 6 septembre aux Etats-Unis, le 11 en France) avec Michael Keaton toujours grimaçant dans le rôle-titre.

Ont défilé sur le tapis rouge du Lido, face à l'Adriatique, les interprètes en robe de soirée et smoking: outre Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci au bras de son compagnon Tim Burton, et l'étoile montante de Hollywood, Jenna Ortega.

Les flashes des photographes ont aussi crépité pour l'actrice française Isabelle Huppert, présidente du jury tout en rouge, et sa consoeur américaine Sigourney Weaver, récipiendaire d'un Lion d'or d'honneur.

Ce premier tapis rouge en annonce d'autres tout aussi stellaires: sont attendus notamment Angelina Jolie, Nicole Kidman, Brad Pitt, George Clooney, mais aussi Lady Gaga, à l'affiche du nouveau "Joker".

Un an après une édition en demi-teinte, boudée par les grands studios américains en raison de la grève à Hollywood, le plus ancien festival de cinéma au monde renoue avec sa réputation de rampe de lancement des Oscars.

Tim Burton, 36 ans après sa première comédie cathartique sur la mort et les fantômes devenue culte, ressuscite Beetlejuice, un exorciste déjanté coincé dans l'au-delà, qu'il confie à nouveau à Michael Keaton, 72 ans.

Dans ce nouveau film, le personnage n'a pas vieilli, il est toujours mort, "simplement un peu plus moisi", a plaisanté l'acteur en conférence de presse.

On retrouve également Winona Ryder dans son rôle de Lydia, l'ado qui communique avec les morts, devenue grande, et Catherine O'Hara dans celui de sa mère. Willem Dafoe, Monica Bellucci et Jenna Ortega, star de la série Netflix "Mercredi", les rejoignent.

"Faire ce film m'a redonné de l'énergie, c'était un retour aux choses que j'aime faire, de la façon dont j'aime les faire, avec les gens que j'aime", a commenté Tim Burton.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise d'un Lion d'or d'honneur à l'Américaine Sigourney Weaver, précédée d'un discours de son homologue française Camille Cottin revenant sur sa carrière, d'"Alien" à "Avatar".

"Je suis sûre que je suis en train de rêver", a réagi l'actrice de 74 ans, la voix altérée par l'émotion. "Mon mari devra s'habituer à l'avoir au lit avec nous", a-t-elle plaisanté en brandissant son trophée.

Mais la star la plus attendue à Venise sera sans conteste Lady Gaga: celle qui a fait sensation en ouverture des JO de Paris en juillet en chantant sur les bords de Seine fait un retour fracassant au cinéma avec "Joker: Folie à deux".

Sombre et provocateur, subvertissant les codes du film de super-héros, le premier volet, centré sur les origines du meilleur ennemi de Batman, a remporté le Lion d'or en 2019 et valu ensuite un Oscar du meilleur acteur à Joaquin Phoenix.

La chanteuse, qui a percé sur grand écran dans "A Star is born" de Bradley Cooper, le rejoint dans cette suite.

Le festival sera aussi marqué par le retour d'Angelina Jolie, qui joue le rôle de Maria Callas durant les derniers jours de sa vie à Paris, dans "Maria" de Pablo Larraín.

Le film est l'un des 21 en lice pour le Lion d'or, et c'est le jury d'Isabelle Huppert qui décidera du successeur de "Pauvres créatures", de Yórgos Lánthimos et avec Emma Stone, lauréat l'an dernier.

Parmi les prétendants, Pedro Almodóvar, qui fait son grand saut américain: il a tourné "The room next door" à New York, avec Tilda Swinton, Julianne Moore et John Turturro.

Nicole Kidman et Antonio Banderas offriront au Lido un thriller érotique, tandis que Jude Law est en tête d'affiche d'un film qui plonge dans les milieux suprémacistes blancs des années 1980. Daniel Craig tourne la page James Bond avec "Queer" de Luca Guadagnino ("Call me by your name").

Trois films français concourent, dont "Leurs enfants après eux", adapté du roman de Nicolas Mathieu, Prix Goncourt en 2018, et la nouvelle chronique amoureuse d'Emmanuel Mouret.

La Mostra prêtera aussi son tapis rouge à George Clooney et Brad Pitt. Le duo de sexagénaires se reforme pour une comédie d'action, "Wolfs", de Jon Watts, qui sortira le 27 septembre sur Apple TV+.