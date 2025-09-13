Libération
Libération
​Conférence de presse de l’USFP pour présenter son mémorandum sur la réforme du système électoral

13/09/2025

L’USFP organisera mardi 16 septembre une conférence de presse pour présenter « le mémorandum du parti sur la réforme du système régissant les élections à la Chambre des représentants de 2026 ».

Cette conférence aura lieu à 9h30 au siège central du parti à Rabat.


Articles similaires
Driss Lachguar préside les Congrès provinciaux USFP/Chefchaouen et USFP/Larache
Driss Lachguar préside le 7ème Congrès provincial USFP/Tanger-Asilah
En tant qu’opposition responsable et patriotique, nous sommes et serons toujours du côté de la vérité et de la justice
Driss Lachguar préside le 4 ème Congrès provincial USFP/M’diq-Fnideq
Commentaires (0)
Nouveau commentaire :
Inscription à la newsletter
LIBÉRATION
Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Version : Mobile / Web