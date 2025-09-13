​Conférence de presse de l’USFP pour présenter son mémorandum sur la réforme du système électoral

13/09/2025

L’USFP organisera mardi 16 septembre une conférence de presse pour présenter « le mémorandum du parti sur la réforme du système régissant les élections à la Chambre des représentants de 2026 ».



Cette conférence aura lieu à 9h30 au siège central du parti à Rabat.