Driss Lachguar préside les Congrès provinciaux USFP/Chefchaouen et USFP/Larache
Conférence de presse de l’USFP pour présenter son mémorandum sur la réforme du système électoral
13/09/2025
L’USFP organisera mardi 16 septembre une conférence de presse pour présenter « le mémorandum du parti sur la réforme du système régissant les élections à la Chambre des représentants de 2026 ».
Cette conférence aura lieu à 9h30 au siège central du parti à Rabat.
