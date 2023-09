​Carton plein de l’EN de futsal face à l’Argentine

16/09/2023

La sélection nationale marocaine de futsal, championne d’Afrique en titre, a disposé de son homologue argentine sur le score de 7 buts à 0, jeudi dernier au Complexe Mohammed VI de football (CMVIF)en match amical.

Otmane Boumezou a ouvert la marque pour les triples champions arabes en titre avant que Anas El Ayyane n’alourdisse le score. Ismail Amazal, Soufiane El Mesrar et Idriss Raiss El Fenni parviennent ensuite à inscrire respectivement les troisième, quatrième et cinquième réalisations de la partie. Le sixième but des Marocains a porté la signature de Sofiane Charraoui suivi d’un septièle par le portier Abdelkrim Anbia.

Les deux sélections se retrouveront à nouveau samedi prochain pour un second match amical toujours au CMVIF à 19h00.

Cette double confrontation amicale fait partie du programme de préparation des hommes de Hicham Dguig aux prochaines échéances.



Coupes africaines des clubs

La compétition africaine interclubs reprendra ses droits en cette fin de semaine pour le compte des matches du second tour du tour préliminaire.

En Ligue des champions, l’ASFAR n’a pas été gâtée par le tirage au sort après avoir hérité de la formation tunisienne de l’Etoile Sportive du Sahel. Ce derby maghrébin est prévu ce samedi à partir de 16h00 au stade de Sousse.

Le WAC, finaliste de la précédente édition, entamera la compétition ce dimanche à 17h00 après avoir été exempt du tour préliminaire. Les Rouge et Blanc auront à donner la réplique en déplacement aux Guinéens de Hafia Conakry.

En Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane donnera la réplique ce samedi à 16h00 en dehors de ses bases à l’équipe nigériane de Bendel. Tandis que la rencontre opposant le FUS au club algérien de l’USMA a été reporté en raison de la programmation hier vendredi du match de la Super Coupe d’Afrique entre Al Ahly d’Egypte et la formation algéroise.