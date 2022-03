​Blinken attendu à Rabat

25/03/2022

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken va se rendre en Israël, en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie du 26 au 30 mars pour parler de l'Iran et du conflit israélo-palestinien mais aussi pour "intensifier les efforts" face à l'invasion russe en Ukraine, a annoncé jeudi le département d'Etat.



Au cours de cette tournée, le secrétaire d'Etat évoquera "toute une série de priorités régionales et mondiales dont l'Ukraine, l'Iran, les accords de normalisation entre Israël (et certains pays arabes, ndlr), la préservation de la perspective d'une solution à deux Etats au conflit israélo-palestinien", a précisé à la presse Yael Lempert, une responsable du département d'Etat pour les affaires du Proche-Orient.



Au Maroc, Antony rencontrera son homologue Nasser Bourita pour "échanger les points de vue sur les questions régionales et la coopération bilatérale, ainsi que sur la progression des droits humains et des libertés fondamentales", rapporte l’AFP.



A Rabat, le chef de la diplomatie américaine rencontrera également le prince héritier d'Abou Dhabi et dirigeant de facto des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed.