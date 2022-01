​Béni Mellal-Khénifra: Plus de 300 unités industrielles créées en 2021 pour un montant de 5,2 MMDH

03/01/2022

La contribution de l'industrie au produit intérieur brut régional s'est nettement améliorée dans la région de Béni Mellal-Khénifra au titre de l’année 2021 avec la création de 300 unités industrielles pour un montant global de 5,2 milliards de dirhams (MMDH). Ces unités industrielles opèrent dans divers secteurs et chaînes de production, notamment l'industrie agroalimentaire, selon les données de la wilaya de la région. En 2021, le Fonds régional d'appui à l'investissement de l'Agropole de Béni Mellal a débloqué les premiers crédits alloués aux entreprises souhaitant s'y installer, en vue de financer à hauteur de 50% l’acquisition de terrains au niveau de la plateforme industrielle intégrée "Agropole Béni Mellal". La Commission régionale unifiée d'investissement (CRUI) a apporté son soutien à 16 projets d'une valeur d'investissement d'environ 510 millions de dirhams. Ces projets devront créer 900 emplois. Le Fonds régional d’appui à l’investissement et à la création de l’emploi a pour objectifs d’améliorer l’attractivité de l’Agropole et d’encourager les investissements agro-industriels nécessaires pour la valorisation des potentialités agricoles de la région, en accordant une subvention à l’acquisition du foncier (50% du prix). L'Agropôle compte parmi les projets structurants que connaît la région de Béni Mellal-Khénifra. Troisième du genre après celles de Meknès et de Berkane, l’Agropole de Béni Mellal aura un impact socio-économique certain à travers la valorisation des productions agricoles aussi importantes et diversifiées de la région dans un objectif de création de richesses, d’emplois et de la valeur ajoutée. Ce projet contribuera à drainer des investissements très importants dans les filières agricoles et agroalimentaires qui dépassent 3 MMDH et permettra de générer 5.000 emplois directs et 3.000 emplois indirects dans une région agricole par excellence.