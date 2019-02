​Ben Hssain rejoint le lot des entraîneurs congédiés

Carton plein de l’ASFAR

11/02/2019 Libé

Le Moghreb Athletic de Tétouan (MAT) a annoncé, samedi, qu’il s’est séparé à l’amiable de son entraîneur Abdelouahed Ben Hssain, suite à une réunion tenue au cours de la journée.

Un communiqué du MAT a indiqué que le bureau dirigeant est parvenu à un accord avec son technicien permettant la résiliation du contrat professionnel qui lie les deux parties.

Cette séparation intervient suite à une série de résultats négatifs du club lors des dernières journées, et qui l’ont précipité vers le bas du classement de la Botola.

L’équipe tétouanaise a en effet dégringolé à la 14e place avec 18 points après avoir enregistré quatre victoires, six matches nuls et sept défaites, la dernière en date a été face à la Renaissance de Berkane.

A propos de ce match disputé samedi au stade municipal de Berkane, il s’est soldé sur le score de 2 à 0, buts inscrits par Mohamed Aziz (10è) et Bilal Bari (42è). Cette victoire a permis à la RSB de remonter à la 5è position avec 23 points, aux côtés de l’Ittihad de Tanger.

Dans l’autre match qui a eu lieu également samedi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, l'AS.FAR a battu Chabab Rif Al Hoceima par 3 buts à 0.

Les trois réalisations des Militaires ont été inscrites par Abobakr Toungara (47è), Mohamed Chibi (52è) et Abdelghani Mouaoui (58è).

Grâce à cette victoire, l'AS FAR rejoint le FUS à la 8è place avec 21 points.

A noter qu’aujourd’hui, à partir de 15 heures au stade El Massira à Safi, l’OCS affrontera le FUS.