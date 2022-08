​Automobile : les ventes en baisse de 11,03% à fin juillet

03/08/2022

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 95.544 unités à fin juillet 2022, en baisse de 11,03% par rapport à la même période de l'année dernière, ressort-il des statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).



Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est élevé à 85.771 unités au titre des sept premiers mois de cette année, en repli de 9,68%, tandis que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) s’est chiffré à 9.773 unités (-21,34%), précise l'AIVAM.



La marque "Dacia" domine le segment des VP, avec une part de marché de 27,55%, soit 23.634 unités écoulées à fin juillet 2022, suivie de Renault qui a vendu 11.946 unités (part de marché de 13,93%) et de Hyundai (8.575 unités et 10% de part de marché), relève la même source.



Pour ce qui est du segment VUL, Renault domine avec 2.376 unités (24,31% de part de marché), tandis que DFSK a écoulé 1.439 véhicules (14,72% de part de marché) et Ford 1.224 unités (12,52% de part de marché).



Concernant le mois de juillet, AIVAM note une baisse des ventes globales de 12,31% comparativement à juillet 2021. Dans le détail, le véhicule particulier a enregistré en juillet 2022 une baisse de -10,34% avec 10.592 unités vendues par rapport à la même période en 2021 durant laquelle s’étaient écoulées 11.814 unités. Le véhicule utilitaire léger a également connu une baisse de 27,40% avec 1.121 unités vendues en juillet dernier, contre 1.544 unités vendues une année auparavant.