​Appel au PE à condamner l'utilisation par l’Algérie des ressources énergétiques à des fins politiques

14/12/2021

Un appel a été lancé au Parlement européen (PE) pour condamner l'utilisation par l’Algérie des ressources énergétiques à des fins politiques. Cet appel a été lancé par la députée européenne Dominique Bilde, suite à l’annonce par l’Algérie de la rupture unilatérale de l’approvisionnement de pays européens en Gaz via le gazoduc Maghreb Europe (GME). Interpellant la Commission européenne, l’eurodéputée a rappelé que la décision unilatérale algérienne s’inscrit dans un contexte de tensions entre l’Algérie et le Maroc portant notamment sur la question du Sahara. Et de s’interroger si Bruxelles allait condamner l’utilisation vraisemblable par l’Algérie des ressources énergétiques à des fins politiques ? L’annonce par l'Algérie de sa décision de ne pas reconduire l'accord sur le GME attise les inquiétudes en Europe dans le contexte de l'augmentation des prix de l’énergie et de l'approche de l'hiver. Cette décision unilatérale est considérée par de nombreux observateurs et hommes politiques européens comme un chantage de la part d'Alger envers l'Europe dans un contexte de tension alimenté par Alger autour de la question du Sahara marocain.