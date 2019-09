​Amélioration du PNB de CIH Bank au premier semestre

06/09/2019 Alain Bouithy

Le CIH Bank a rendu publics récemment les résultats de ses activités au titre du premier semestre 2019. Il en ressort que le produit net bancaire (PNB) cumulé de la banque s’est amélioré au terme des six premiers mois de l’année en cours.

Il ressort, en effet, des chiffres publiés par la filiale de la CDG (Caisse de dépôt et de gestion) que le PNB cumulé au 30 juin est ressorti à 1.195,2 millions de dirhams (MDH), ce qui traduit une augmentation de 6,8% par rapport à fin juin 2018.

Cette évolution s’explique notamment par l'amélioration de l'activité des banques et des sociétés de financement spécialisées, a souligné la banque dans un communiqué précisant que le PNB social s’est établi à 986,9 millions de dirhams (MDH) au titre de cette même période correspondant à une amélioration de 4,1% par rapport au 30 juin 2018.

D’après les indicateurs bilanciels de CIH Bank, au terme du premier semestre de l’année en cours, le total bilan est ressorti à 70,5 milliards de dirhams (MMDH), ce qui correspond à une croissance de 8,6% par rapport à fin décembre 2018.

Au cours de cette même période, la banque a également relevé en consolidé une progression de 9,7% des dépôts clientèle par rapport à fin 2018 qui se sont établis à 40,6 milliards de dirhams (MMDH), tandis que les crédits ont connu un accroissement de 4,5% par rapport à fin 2018 pour atteindre 49,5 milliards de dirhams (MMDH).

Précisons que, sur base sociale, il ressort des indicateurs bilanciels de CIH que le total bilan s’est établi à 61,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin, ce qui s’est traduit par une progression de 7,9% par rapport à fin décembre 2018.

Tirés par la progression de l’encours des comptes chèques et des dépôts à terme des particuliers, les dépôts clientèle se sont établis, de leur côté, à 37,8 milliards de dirhams (MMDH), correspondant à une amélioration de 9,9% par rapport à fin 2018.

Quant aux crédits clientèle, CIH Bank a relevé qu’ils sont ressortis à 40 milliards de dirhams (MMDH) au terme du premier semestre 2019, soulignant une hausse de 4,1% par rapport à fin 2018.

Il est à souligner qu’au premier semestre 2019, l’activité de la banque a également été marquée par trois principaux faits, le premier concerne le renforcement de son positionnement digital avec le lancement des smart services et de nouvelles fonctionnalités « CIH Mobile » et « CIH Net ».

Le deuxième fait ayant marqué l’activité de la banque au cours de ces six derniers mois concerne la confirmation de la certification du système de management de la qualité lié aux processus bancassurance, monétique, financement des entreprises et crédits immobiliers selon la norme ISO 9001-2015.

Le troisième fait marquant de cette année n’est autre que le récent lancement par CIH Bank d’une opération d'augmentation de capital en numéraire d'un montant maximum de 497,8 MDH.

A noter que, pour le seul deuxième trimestre de l’année en cours, les indicateurs bilanciels font état d’un accroissement de 5,5% du PNB cumulé par rapport au deuxième 2018. Celui-ci s’est ainsi établi à 607,4 MDH, selon les chiffres avancés.

A en croire la banque, au titre du deuxième trimestre 2019, le PNB social s’est établi à 468,7 millions de dirhams, soit une progression de 1,6% par rapport à la même période de l’année précédente.