​Agadir à l’heure du Festival Issni N’Ourgh du film amazigh

30/08/2024

La 15ème édition du Festival Issni N’Ourgh du film amazigh (FINIFA), aura lieu du 11 au 15 septembre prochain à Agadir.

Organisé en partenariat avec l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), la commune d'Agadir et le Conseil régional Souss-Massa, cet événement cinématographique mettra en lumière le cinéma amazigh ainsi que des œuvres du monde entier, indique un communiqué des organisateurs.



Fidèle à son slogan "Agadir : capitale de la culture amazighe", cette manifestation réunira des talents locaux et internationaux pour célébrer la richesse et la diversité de la culture amazighe et des cultures mondiales à travers le cinéma.

Présidé par Mustapha Saadi, avocat au Barreau de Paris et défenseur de la culture amazighe en France et en Europe, le jury de la compétition amazighe est composé de Rachid Aslal, comédien, scénariste et réalisateur marocain, Mohamed Tessougmine, scénariste et critique de cinéma, Said Abarnous, dramaturge et scénariste et de Malibu Taetz, cinéaste canadien.

La compétition internationale sera évaluée par un jury composé du réalisateur et producteur marocain Rachid Boutounes (président), de la réalisatrice danoise, Charlotte Schiøler, de la réalisatrice franco-turque spécialisée dans les thématiques d'identité et de mémoire historique, Elif Karakartal, de Farida Aït Ferroukh, maître de conférences à l’Inalco, et de Fatima Yahdi, journaliste.

La compétition pour le Prix national de la culture amazigh, catégorie film amazighe, organisée en partenariat avec l’IRCAM, sera présidée par un jury d'experts en langue et culture amazighes.

Ce jury se compose de Driss Azdoud, directeur de recherche à l’IRCAM, d’Abdallah Boumalk, docteur en sciences du langage, et de Khalid Ansar, spécialiste en phonologie et directeur de recherche à l’IRCAM.

Selon les organisateurs, le FINIFA 2024 promet d’être un événement incontournable pour les cinéphiles et les passionnés de la culture amazighe et mondiale, avec une programmation riche en films, débats et rencontres.