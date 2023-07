​Aéroport de Tétouan : Taux de récupération du trafic aérien le plus élevé en juin dernier au niveau national

28/07/2023

L'aéroport international Saniat R'mel de Tétouan a enregistré en juin dernier, un taux de récupération de 333 % par rapport à la même période de 2019, soit le taux de récupération le plus élevé parmi tous les aéroports du Royaume.



Le nombre de passagers transitant via l'aéroport Saniat R'mel de Tétouan s'est élevé en juin dernier, à 17.750 passagers, contre 5.388 passagers à la même période de 2019, précise l'ONDA dans un communiqué.



L'aéroport international de Tétouan vient en tête des aéroports nationaux en termes de taux de récupération, suivi par l'aéroport d'Errachidia avec 230%, de Guelmim (247%), de Tanger (133%), d'Oujda (115%) et d'Al Hoceima (130%).



Concernant le premier semestre de l’année en cours, cette infrastructure aéroportuaire internationale a enregistré un taux de récupération de 739 % par rapport à la même période de 2019.



Durant la période janvier-juin 2023, quelque 109.951 passagers ont transité via cet aéroport international contre 14.879 passagers à la même période de 2019.



Au niveau national, les aéroports du Royaume ont réalisé un nouveau record de 12.197.957 passagers accueillis durant le premier semestre de 2023, soit une hausse de 5% par rapport à la même période de 2019.



Cette évolution concerne la majorité des aéroports qui ont enregistré des taux d'évolution à deux chiffres à savoir Tanger (42%), Oujda (32%), Nador (25%), Fès (17%), Agadir (13%) et Marrakech (10%).