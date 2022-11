​Accord de Skhirate en tant que base au processus de résolution de la crise libyenne

03/11/2022

Le Sommet arabe a souligné l’importance de l’accord libyen, signé en 2015 à Skhirate, en tant que cadre général pour la résolution politique de la crise libyenne.



Dans sa résolution à l’issue des travaux de sa 31è session, le Sommet arabe a mis en avant le rôle de l’accord de Skhirate dans le cadre des efforts visant à aller de l’avant pour mettre en place une base constitutionnelle en vue de l’organisation de la présidentielle et des élections législatives dans ce pays.



La résolution a également salué la rencontre tenue au Maroc et ayant réuni, le 21 octobre 2022 à Rabat, le président de la Chambre des représentants libyenne et le Président du Haut Conseil d’Etat libyen pour trouver une issue à l’impasse constitutionnelle et impulser une nouvelle dynamique au dialogue politique inter-libyen.