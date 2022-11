​AGR revoit à la hausse la parité USD/MAD à horizons 1, 2 et 3 mois

01/11/2022

Attijari Global Research (AGR) a revu à la hausse ses prévisions de la parité USD/MAD à horizons 1, 2 et 3 mois.



"Compte tenu des prévisions de la parité EUR/USD et des conditions de liquidité sur le marché des changes, nous avons revu à la hausse nos prévisions de l'USD/MAD à horizons 1, 2 et 3 mois", indique AGR dans sa note "Weekly Mad Insights – Currencies" au titre de la période du 17 au 21 octobre.



Par rapport au prix spot, le dirham devrait se déprécier face au dollar à horizons 1 et 2 mois et s’apprécier à horizon 3 mois, indique AGR, notant que ce scénario est soutenu par la révision des perspectives de croissance et le ralentissement de la demande en MP à l’échelle internationale. En effet, ce scénario impliquerait une réduction des pressions sur les prix et une baisse des flux import au niveau national, estime AGR qui anticipe une légère appréciation du dirham sur un horizon de 3 mois.



Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 11,11, 11,06 et 10,96 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 11,03.



Face à l’euro, le dirham devrait s’apprécier à horizons 1 mois, 2 mois et 3 mois. Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,73, 10,67 et 10,57 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,75.