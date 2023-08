​A la mesure de l'ambition Royale, les Lionnes de l'Atlas écrivent l'Histoire

05/08/2023

L'impossible n'est pas marocain ! La qualification haut la main des Lionnes de l'Atlas en 8èmes de finale de la Coupe du monde en Australie est historique.



Un exploit éminemment révélateur du talent marocain qui se veut à la mesure de l'ambition que nourrit SM le Roi Mohammed VI pour un football national rayonnant qui se fait une place de choix à l'international, comme ce fut le cas au Mondial du Qatar 2022.



En amont des exploits signés par les diverses sélections marocaines, il y a en effet un travail imprégné de sérieux, d'engagement et des valeurs de patriotisme sincère, sous le leadership visionnaire du Souverain.

Si justement la vision Royale porte ses fruits aux grand-messes du football mondial, il s'agit bien là d'une illustration des programmes de développement initiés et impulsés au plus haut niveau de l'Etat.



Mis en œuvre en août 2020 suite à la signature du Plan de développement du football féminin au Maroc 2020-2024, le chantier de développement de cette discipline n'a pas tardé à mettre ce sport sur les rails, dans le cadre d'une approche ambitieuse, structurée et décomplexée.



Pour preuve, la sélection A a réussi pour la première fois à réserver son ticket pour disputer les phases finales de la Coupe du monde, de même qu'elle a atteint la finale de la CAN en 2022. Une première. Ces réalisations surviennent moins de deux ans après la professionnalisation du championnat national, sous la houlette de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), qui ambitionne d'atteindre la barre de 90.000 licenciées d’ici 2024.



Le football féminin, jadis relégué au statut d’amateur, a décidément pris son envol depuis 2020, pour émerger comme un modèle à l'échelle africaine et au-delà, et montrer la voie pour le continent.



Les efforts déployés par la FRMF ont ainsi permis l'émergence d'une pratique professionnelle du foot : versement de salaires aux joueuses, subventions directes aux clubs (bus, maillots, ballons…) en plus d'autres mesures incitatives.



Décliné en trois volets, ce plan bien ficelé, avec à la clé des actions ciblées, s'articule autour de la restructuration, du développement de la discipline et du suivi des sélections nationales.



La Fédération a également déployé des projets de prospection et de détection des talents dans les différentes provinces du Royaume, mais aussi veillé à perfectionner les compétences des cadres techniques nationaux et à mettre en application un programme sport-études.



Les clubs n'ont pas été en reste dans cette dynamique vertueuse : un soutien conséquent a été fourni aux clubs et ligues régionales ainsi qu’aux clubs de l’Élite, associé à la mise en place d'infrastructures de qualité pour rehausser le rythme des entraînements.



Autre cheval de bataille de cette feuille de route, la Fédération a lancé un programme de formation ambitieux au profit de dizaines de participantes à Rabat et Saïdia, une initiative qui a été ensuite étendue aux centres régionaux de football.



Concrètement, le Royaume a obtenu l’organisation de la CAN féminine 2022, les FAR de Rabat ont terminé à la troisième place de la première édition de la Ligue des champions féminine de la CAF, alors que la sélection des moins de 17 ans s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2023.



L'exploit des Lionnes de l'Atlas fait ainsi écho à la Haute teneur du Discours prononcé, samedi dernier, par SM le Roi, dans lequel le Souverain a souligné : "De fait, chaque fois que la jeunesse marocaine a eu les moyens de donner la pleine mesure de son sérieux et de son patriotisme, elle a fasciné le monde par des performances d’un calibre inédit, à l’instar de l’exploit accompli par la Sélection nationale à la dernière Coupe du monde de football".

Programme des huitièmes de finale

5 août

Suisse - Espagne (06H00), Eden Park (Auckland)

Japon - Norvège (09H00), Wellington Regional Stadium (Wellington)

6 août

Pays-Bas - Afrique du Sud (03H00), Sydney Football Stadium (Sydney)

Suède - Etats-Unis (10H00), Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne)

7 août

Angleterre - Nigeria (08H30), Brisbane Stadium (Brisbane)

Australie - Danemark (11H30), Stadium Australia (Sydney)

8 août

Colombie - Jamaïque (09H00), Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne)

France - Maroc (12H00), Hindmarsh Stadium (Adélaïde)