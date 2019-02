​8ème édition de Solaire Expo Maroc

04/02/2019 Libé

La 8ème édition de Solaire Expo Maroc, Salon international de l'énergie solaire, aura lieu du 26 au 28 février courant à la Foire de Casablanca, autour du thème "Perspectives d’évolution des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans le monde et en Afrique", indiquent, mardi, les organisateurs.

L’exposition s’assigne pour objectifs fondamentaux de renforcer la dynamique du secteur dans le Royaume, d’accompagner les ambitieux programmes en matière d'énergies renouvelables et de contribuer à la création d'une synergie entre les différents opérateurs du domaine, qu’ils soient nationaux et internationaux ou publics et privés, soulignent les initiateurs de cet événement dans un communiqué.

L’on s’attend à la participation d’une centaine d’exposants, dont des enseignes des plus en vue à l’échelle internationale, venant du Maroc, de France, de Belgique, d’Allemagne, de Turquie, de Tunisie, de Chine, de Côte d’Ivoire, d’Espagne et d’Italie.

Les organisateurs, qui espèrent accueillir plus de 8.000 visiteurs, annoncent la présence des acteurs institutionnels nationaux, tels que l’AMEE (Agence marocaine pour l’efficacité énergétique) et l’IRESEN (Institut de recherche en énergie solaire et en énergies nouvelles), en plus d’un grand nombre de sociétés marocaines opérant de ce domaine.

Cet événement international se donne comme vocation de promouvoir une vision globale du marché marocain et africain, ainsi que les dernières tendances et innovations dans le secteur auprès des visiteurs professionnels.

Le programme comporte, en outre, une série de conférences et de tables rondes thématiques, à travers lesquelles les intervenants feront la lumière sur les potentialités du Maroc en tant que porte-étendard du continent, des opportunités en Afrique, des aspects techniques et environnementaux, des cadres juridiques, mais aussi sur les expériences réussies des pays maghrébins, africains et européens.