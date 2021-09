​118.382 voitures neuves écoulées à fin août

07/09/2021

Les ventes de voitures neuves au Maroc ont atteint 118.382 unités durant les huit premiers mois de cette année, en croissance de 13,81% par rapport à fin août 2019, selon l'Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM). Ces ventes sont réparties sur les véhicules particuliers (VP) avec 104.288 nouvelles immatriculations, en hausse de 11,83%, ainsi que sur les véhicules utilitaires légers (VUL) avec 14.094 unités écoulées (+31,02%), précise l'AIVAM qui vient de publier ses statistiques mensuelles. Par marque, Dacia continue de dominer le marché des VP avec une part de 28,21, soit 29.418 unités vendues, devançant Renault (14.435 voitures et une part de marché de 13,84%), Hyundai (8.502 voitures et une part de 8,15%) et Peugeot (7.066 voitures et une part de 6,78%), fait savoir la même source. Par ailleurs, rapporte la MAP, la marque sud-coréenne Kia a augmenté ses ventes de 181,16% à 2.775 véhicules, alors que Skoda (+49,39%), Ford (+24,98%), Nissan (+13,68%) et Toyota (+8,69%) ont réussi à écouler 3.206, 3.182, 3.174 et 3.165 unités, respectivement. En revanche, les ventes de VP de la marque allemande Volkswagen ont reculé de 19,82% à 4.704 voitures, au moment où celles de Seat, Fiat et Citroen ont accusé des baisses respectives de 21,68%, 15,98% et 10,79%. En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers (VUL), la marque indienne Mahindra a boosté ses nouvelles immatriculations de 435,71% à 75 unités, suivie de Dongfeng Sokon (DFSK) avec rebond de 193,16% (2.829 véhicules) et de Peugeot (+100,35% à 565 voitures). S'agissant des ventes des voitures "premium", Audi a vendu 2.553 unités à fin août 2021, soit une part de marché de 2,45%, devant BMW (2.222 véhicules et part de 2,13%) et Mercedes (1.672 unités et part de 1,68%). Les ventes de la marque allemande Porsche ont, quant à elles, grimpé de 100% à 210 véhicules, tandis que celles de Jaguar ont chuté de 42,23% à 119 unités. Sur le seul mois d'août, le nombre des nouvelles immatriculations s'est élevé à 10.999 unités, en hausse de 7,51% par rapport au même mois de l'année 2019. La répartition par segment fait ressortir une progression des VP de 2,03% à 9.329 unités et des VUL de 53,49% à 1.670 unités.